Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Температура до плюс 22 градусов и дожди ожидаются в среду в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В Москве и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди с общим количеством осадков до 4−6 миллиметров, местами возможна гроза. Ветер южный, юго-восточный 4−9 метра в секунду», — рассказал Тишковец.
Синоптик добавил, что максимальная температура воздуха составит плюс 19 — плюс 22 градуса, что на 3−4 градуса ниже климатической нормы.
«Показания барометров стабильные и составят 740 миллиметров ртутного столба», — подчеркнул он.