Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

«В Москве и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди с общим количеством осадков до 4−6 миллиметров, местами возможна гроза. Ветер южный, юго-восточный 4−9 метра в секунду», — рассказал Тишковец.