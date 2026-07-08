Мощные дожди и грозы обрушатся на Хабаровск и южные районы края

В Хабаровском крае с 9 по 11 июля ожидаются сильные дожди, ливни и грозы. Непогода затронет южные и часть центральных районов региона, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на Дальневосточное УГМС.
Наиболее сложную обстановку синоптики прогнозируют в Хабаровском, Амурском, Нанайском районах, районе имени Лазо, а также в Вяземском и Бикинском округах. Дожди местами могут быть сильными, поэтому ситуация на реках будет зависеть от фактического количества осадков.
По прогнозу, уровни воды на реках могут подняться на 0,8−1,5 метра. Местами вода способна выйти на пойму, а на малых реках есть риск достижения отметок неблагоприятного явления.
В МЧС советуют жителям заранее подготовить участки к возможному подтоплению. Стоит очистить водосбросные канавы от мусора, убрать вещи, технику и продукты из подвалов, поднять ценное имущество выше, а также предусмотреть безопасное место для животных и птицы.
В домах, которые могут попасть в зону подтопления, спасатели рекомендуют заранее защитить двери, окна подвальных и первых этажей, закрыть вентиляционные отверстия в подвалах и подготовить доски или мостки для прохода к дому и хозяйственным постройкам.
Туристам и рыбакам на время ухудшения погоды лучше отказаться от выхода на воду. В МЧС напоминают, что при угрозе подтопления важно следить за сообщениями спасателей и не ждать, пока вода подойдёт вплотную к дому.