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В Свердловской области остаются затопленными 48 домов

В Свердловской области стабилизируется паводковая ситуация.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 94% 757 мм рт. ст. +24°
Источник: МЧС РФ

В Свердловской области после сильных ливней остаются затопленными 5 частных домов, 43 дачных дома, 752 приусадебных участка и восемь низководных мостов в 18 населенных пунктах региона. Эвакуация населения не требуется.

— Наблюдается положительная динамика: за минувшие сутки от паводковых вод освободились 5 жилых и 9 дачных домов, 204 приусадебных участка в 12 населенных пунктах. В то же время в 3 населенных пунктах произошло подтопление 32 приусадебных участков, — сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Паводковая ситуация в регионе улучшается, однако в ближайшие дни прогнозируется дальнейший подъем воды в реке Ница — это связано с добегание волны от сброса Режевского и Алапаевского гидроузлов.

Для ликвидации последствий паводка привлечены 233 человека и 52 единицы техники, из них от МЧС 179 специалистов и 45 единиц спецтехники.

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