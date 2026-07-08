Советская Гавань стала лидером по объему дорожных работ в Хабаровском крае

В этом году в Советской Гавани по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» приведут в порядок 13 участков улично-дорожной сети общей протяженностью свыше 9 километров. Эти работы обойдутся примерно в 235 млн рублей. Так, уже заканчивается ремонт улицы Ленина — главной транспортной артерии города, на которой находятся администрация Советско-Гаванского района, районная больница, районный Дом культуры, детские сады и другие важные объекты. Там появился свежий асфальт и новая разметка. Ведется ремонт и на улице Колесниченко, где такие работы не проводились несколько десятилетий. Подрядчики сейчас устанавливают новые бордюры и готовятся начать укладывать асфальт на проезжей части и приводить в порядок тротуары. Помимо этого, на улицах Пушкина и Киевской ведется установка бордюров, а на улицах Первомайской и Инженерной скоро начнется укладка свежего асфальта. Кроме того, до конца этого года будут отремонтированы участки улиц Бошняка, Восточной, Сахалинской, Арсеньева, Пограничной, Полины Осипенко и проезда Гаражного. Сейчас эти объекты готовы на 30%.