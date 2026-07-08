Хабаровчан приглашают сдать нормативы ГТО 11 июля

11 июля с 10:00 на стадионе «Юность» (улица Королева, 4г) пройдет мероприятие по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Регистрация участников начнется в 9:00. В программе: подтягивания, рывок гири, поднимание туловища, наклон вперед, прыжок в длину, отжимания, метание спортивного снаряда и бег на разные дистанции. Для участия необходимо подтвердить заявку по телефонам: 47−02−81, 46−09−46 (с 9:00 до 17:00) или по электронной почте gto.hab27@mail.ru до 10 июля включительно. В день тестирования при себе нужно иметь паспорт, справку о допуске к выполнению нормативов, а также иметь доступ к личному кабинету ГТО. Самых маленьких участников ждут подарки. Приглашаются все желающие, имеющие соответствующую подготовку и допуск врача. Подробности можно уточнить по указанным телефонам.