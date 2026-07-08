43 бюджетных места для будущих кинематографистов ждут абитуриентов в филиале ВГИК в Хабаровске

В следующем учебном году в хабаровском филиале ВГИК предусмотрено 63 места, 43 из них — бюджетные. В сентябре поступить на бюджетное обучение на линейного продюсера смогут 8 человек, и 4 платно. На режиссеров анимации и компьютерной графики выделено 10 бюджетных мест и 5 внебюджетных. Режиссерам неигрового кино- и телефильма выделили 10 бюджетных и 3 внебюджетных места. 5 бюджетных мест и столько же внебюджетных получили художники анимации и компьютерной графики. Кинодраматургам выделили 10 бюджетных и 3 внебюджетных места. «В этом учебном году в филиале стартует обучение сразу по двум новым специальностям — “Графика” и “Драматургия”. Впервые в регионе будут готовить будущих художников анимации и компьютерной графики, а также драматургов, то есть профессиональных писателей, специализирующихся на создании сценариев для кино, телевидения и пьес для театра», — отметила директор филиала Марина Лоскутникова. На сегодня подано уже более 50 заявлений. Самые востребованные направления — режиссер анимации и компьютерной графики, художник анимации и компьютерной графики и режиссер неигрового кино- и телефильма. Вступительные испытания начнутся 11 июля. Для поступления необходимы результаты ЕГЭ по русскому языку и литературе.