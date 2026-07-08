На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 7 км

Шивелуч — самый северный и один из самых крупных действующих вулканов Камчатки. Его высота — 3283 м, возраст — 60−70 тыс. лет. Он включает три основные структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Первоначальное название — Суелич, что на языке коренных жителей означало «курящаяся гора».