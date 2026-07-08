На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 7 км

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 7 км над уровнем моря, сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
«8 июля 2026 г. в 7:47 на вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс на высоту около 7000 м над уровнем моря», — говорится в сообщении.
Шивелуч — самый северный и один из самых крупных действующих вулканов Камчатки. Его высота — 3283 м, возраст — 60−70 тыс. лет. Он включает три основные структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Первоначальное название — Суелич, что на языке коренных жителей означало «курящаяся гора».
В начале июня вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 10 км над уровнем моря.
Пепловый шлейф тогда протянулся примерно на 30 км к северу от вулкана и двигался в северо-западном направлении.
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