Петербургская Росгвардия продает 66 служебных машин

На портале госзакупок появились автомобили Росгвардии в неисправном состоянии. Цены на них разные, от 139 тыс. рублей до 1,2 млн рублей. В частности, предлагается к покупке 35 Ford Focus, также есть два Toyota Land Cruiser и столько же машин бренда Lexus. Из отечественных можно выбрать Lada Priora, UAZ Patriot и Lada Niva.