Нижегородская телебашня включит обратный отсчет до матча «Зенит» — «Спартак»

Телебашня Нижнего Новгорода будет считать дни до противостояния питербургского «Зенита» и московского «Спартака». Футбольный матч пройдет на городском стадионе «Совкомбанк Арена» 18 июля. Об этом сообщили в пресс-службе областного радиотелевизионного передающего центра.