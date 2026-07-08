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Нижегородская телебашня включит обратный отсчет до матча «Зенит» — «Спартак»

Грани также украсят мини-стадион и летающие футбольные мячи.

Источник: Живем в Нижнем

Телебашня Нижнего Новгорода будет считать дни до противостояния питербургского «Зенита» и московского «Спартака». Футбольный матч пройдет на городском стадионе «Совкомбанк Арена» 18 июля. Об этом сообщили в пресс-службе областного радиотелевизионного передающего центра.

Тематическую подсветку, приуроченную к проведению турнира за OLIMPBET Суперкубок России по футболу, включат 8 июля. Помимо обратного отсчета инсталляцию дополнит изображение мини-стадиона с ярко-зеленым газоном и летающими футбольными мячами. 18 июля жители и гости города увидят на телебашне световое шоу.

Ранее мы писали, что билеты на Суперкубок по футболу в Нижнем Новгороде разобрали за полчаса.