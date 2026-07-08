Еще 134 квартиры закупят в Красноярске для переселенцев из аварийного жилья

Как рассказали в мэрии, с начала 2026 года в Красноярске в рамках региональной адресной программы и за счет средств города переселили 432 человека из 56 домов по улицам Свободная, Добролюбова, Краснопресненская, Свердловская и других. В планах — расселить до конца года порядка 600 семей.