Еще 134 квартиры закупят в Красноярске для переселенцев из аварийного жилья

Департамент градостроительства Красноярска объявил торги на покупку 134 квартир для расселения граждан из аварийного жилого фонда по региональной адресной программе. В списке закупки 72 однокомнатных, 43 — двухкомнатных и 19 трехкомнатных квартир.
Жилье должно находиться в черте города в домах, введенных не позднее 2021 года, и быть полностью готовым к заселению: с чистовой отделкой, сантехникой и инженерными коммуникациями. Площади закупаемых квартир определяются параметрами расселяемых помещений.
Как рассказали в мэрии, с начала 2026 года в Красноярске в рамках региональной адресной программы и за счет средств города переселили 432 человека из 56 домов по улицам Свободная, Добролюбова, Краснопресненская, Свердловская и других. В планах — расселить до конца года порядка 600 семей.
Всего за последние 5 лет новое жилье в Красноярске получили более 6 тысяч переселенцев.