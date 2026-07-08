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Ночью ВСУ атаковали Воронежскую область 12 дронами: произошел пожар

Дежурные силы ПВО за ночь сбили над двумя городскими округами и восемью районами Воронежской области 12 беспилотников. В результате никто не пострадал, однако в одном из муниципалитетов загорелся инфраструктурный объект. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

Дежурные силы ПВО за ночь сбили над двумя городскими округами и восемью районами Воронежской области 12 беспилотников. В результате никто не пострадал, однако в одном из муниципалитетов загорелся инфраструктурный объект. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что на месте возгорания еще работают оперативные службы. Он добавил, что в области сохраняется режим опасности атаки БПЛА, объявленный в 21:49 7 июля.

По данным Минобороны, с 20:00 7 июля до 8:00 8 июля над Россией были ликвидированы 415 беспилотников. В частности, они были сбиты над Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Орловской областями.

Прошлой ночью над Воронежской областью уничтожили 14 дронов. Из-за этого были повреждены два три частных дома, два гаража и два автомобиля.

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