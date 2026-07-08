Победителей регионального этапа конкурса «Семья года» определили в Хабаровском крае

В Хабаровском крае выбраны шесть семей, которые в этом году представят регион на Всероссийском конкурсе «Семья года». Итоги регионального этапа подвел оргкомитет при правительстве Хабаровского края. Претендентами стали 21 семья из 14 районов края. На всероссийский этап вышли самые достойные, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Всероссийский конкурс “Семья года” проводится с 2016 года. Каждый год Хабаровский край берет одно из мест в какой-либо номинации. Именно поэтому мы очень тщательно отбираем семьи среди всех желающих. К примеру, в прошлом году наша семья Деккер из Хабаровска стала победителем в номинации “Семья защитника Отечества”. Они в полном составе с шестью детьми принимали участие в торжественной церемонии награждения в Москве», — рассказала начальник главного управления социального развития губернатора и Правительства края Наталия Гребенюк.
Лучшей многодетной семьей в крае признаны супруги Толстых из Комсомольска-на-Амуре. Глава семьи Михаил Михайлович работает электромонтером в АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», а его жена Мария Андреевна — индивидуальный предприниматель. Супруги являются основателями общественной организации «Дальний Восток без сирот», которая оказывает помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Важными ценностями этой семьи являются уважение и любовь к друг другу, взаимопомощь, поддержка и забота. При этом у Толстых семь детей, которые прекрасно учатся, занимаются музыкой и помогают родителям в воспитании младших брата и сестры.
Еще один пример — семья Фахреевых из Комсомольска-на-Амуре. Супруги — педагогические работники, вместе 33 года. Они бережно хранят память о своих предках, воспитав у детей уважение к старшему поколению и исторической памяти. Активно занимаются общественной деятельностью, организовали благотворительный проект помощи матерям, женам и детям погибших на СВО бойцах, участвуют в акциях помощи военнослужащим, находящимся в зоне СВО, вносят большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Сын супругов Фахреевых Иван тоже является участником боевых действий в Сирии и специальной военной операции. Семья Фахреевых представит Хабаровский край в номинации «Золотая семья».
В номинации «Сельская семья» победителем стала семья Подоплеловых из с. Галкино Хабаровского района. Петр Сергеевич — глава Галкинского сельского поселения, финалист Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям». Почетный наставник Хабаровского края. Екатерина Михайловна — педагог-организатор Детско-юношеского центра, председатель ТОС «Незабудка». Семья Подоплеловых активно занимаются спортом, являются участниками районных, краевых и всероссийских соревнований и фестивалей, обладателями золотых значков «Готов к труду и обороне».
Лучшей молодой семьей признана семья Рябовых из п. Ванино Ванинского района. Евгений и Анастасия состоят в браке 7 лет, воспитывают дочь Мию и сына Максима. Евгений увлекается хоккеем, мототехникой, Анастасия — волейболистка, а 5-летняя дочь Мия занимается акробатикой. Семья Рябовых принимает участие в культурно-массовых мероприятиях, благотворительных ярмарках, спортивных соревнованиях, проводимых в районе.
А в номинации «Семья — хранитель традиций» победила семья Петлеванных из Хабаровска. Кирилл Владимирович является продолжателем династии спортсменов, его отец был тренером по боксу, а он сам активно занимается плаванием и борьбой. Ксения Александровна продолжатель творческой династии, ее мама являлась руководителем хора, а она — скрипачка Дальневосточного академического симфонического оркестра уже 25 лет. Ксения является представителем коренных малочисленных народов Дальнего Востока, бережно хранит и передает своим детям традиционные нанайские ценности. Супруги Петлеванные прививают своим детям любовь к спорту, творчеству, здоровому образу жизни.
В номинации «Семья защитника Отечества» победила семья Камалиддин из Хабаровска. Глава семьи Идрис Рифович — общественный и религиозный деятель, автор книги по истории и политологии «Россия, мусульмане, СВО. Отечественное мусульманское военно-духовное служение в условиях ментальных войн», участник СВО, награжден многочисленными государственными наградами. Его супруга Райхана Маратовна — домохозяйка, занимается воспитание 5 детей, волонтер, участник движения «Золотые руки ангела». Вся семья в полном составе ежегодно принимает участие в шествии «Бессмертного полка», гордо неся фотографии своих героев-предков, участников Великой Отечественной войны.
Информация о семьях, победивших в региональном этапе, размещена на электронной платформе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для дальнейшего участия в финале Всероссийского конкурса «Семья года», итоги которого будут подведены в августе 2026 года.
По ним всероссийское жюри выберет лучших, но уже в масштабах всей страны.
Напомним, что Всероссийский конкурс «Семья года» — это ежегодное яркое и масштабное событие, которое объединяет все больше и больше семей из разных регионов России, связывает российские города и села, станицы и деревни нитью духовно-нравственных и семейных ценностей. В 2025 году конкурс проводился в юбилейный десятый раз и популярность его с каждым годом растет, более 10000 семей ежегодно принимают участие в конкурсе.
Мероприятие проводится в целях реализации Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утвержденных Указом Президента Российской Федерации. Организаторы — Министерство труда и социальной защиты РФ, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органы исполнительной власти субъектов РФ.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что Хабаровский край в финале конкурса «Моя страна — моя Россия» представят три участника.