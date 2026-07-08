Победителей регионального этапа конкурса «Семья года» определили в Хабаровском крае

«Всероссийский конкурс “Семья года” проводится с 2016 года. Каждый год Хабаровский край берет одно из мест в какой-либо номинации. Именно поэтому мы очень тщательно отбираем семьи среди всех желающих. К примеру, в прошлом году наша семья Деккер из Хабаровска стала победителем в номинации “Семья защитника Отечества”. Они в полном составе с шестью детьми принимали участие в торжественной церемонии награждения в Москве», — рассказала начальник главного управления социального развития губернатора и Правительства края Наталия Гребенюк.