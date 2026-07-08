Последнему фигуранту громкого дела о красноярском метро вынесли приговор

Железнодорожный районный суд Красноярска вынес приговор Дмитрию Титову — последнему фигуранту дела о хищении более 900 млн рублей при строительстве метро.
Уголовное дело было связано с контрактом на корректировку проектно-сметной документации для красноярского метротрама. В сентябре 2019 года КГКУ «Краевое транспортное управление» заключило с компанией «КрасноярскТИСИЗ» госконтракт стоимостью 954 млн рублей. По версии следствия, работы были выполнены не в полном объеме, однако за них перечислили бюджетные средства.
Следствие считало, что Титов, являясь руководителем компании «Консалтинговый центр “Бизнес-Информ-Анализ”», участвовал в подготовке документации и обеспечении видимости выполнения условий контракта. Сам Титов вину не признал. Однако прокуратура края утвердила ему обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Сначала фигурант находился под подпиской о невыезде, но позже ему изменили меру пресечения на заключение под стражу, так как он дважды не явился на судебное заседание без уважительных причин.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 800 тыс. рублей. Также суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших. С Титова постановили взыскать 732,2 млн рублей в пользу Федерального агентства железнодорожного транспорта и 208,1 млн рублей в пользу КГКУ «Краевое транспортное управление». Обязанность по возмещению ущерба возложили на него солидарно с ранее осужденными по этому делу Олегом Митволем и Владимиром Жарковым.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Красноярский краевой суд в течение 15 суток.
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