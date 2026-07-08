Последнему фигуранту громкого дела о красноярском метро вынесли приговор

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 800 тыс. рублей. Также суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших. С Титова постановили взыскать 732,2 млн рублей в пользу Федерального агентства железнодорожного транспорта и 208,1 млн рублей в пользу КГКУ «Краевое транспортное управление». Обязанность по возмещению ущерба возложили на него солидарно с ранее осужденными по этому делу Олегом Митволем и Владимиром Жарковым.