В микрорайоне Суворовский в Ростове на ремонт закрыли спортивный комплекс

В связи с ремонтными работами, арендаторы — МБУ ДО «Спортивная школа № 13» и МБУ ДО «Спортивная школа “Боевые перчатки” — получили уведомления об окончании срока действия договоров аренды. Обе организации уже вывезли имущество и спортивный инвентарь.