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В микрорайоне Суворовский в Ростове на ремонт закрыли спортивный комплекс

ООО «Манеж» приступило к капитальному ремонту спортивно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Суворовский в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

ООО «Манеж» приступило к капитальному ремонту спортивно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Суворовский в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

В связи с ремонтными работами, арендаторы — МБУ ДО «Спортивная школа № 13» и МБУ ДО «Спортивная школа “Боевые перчатки” — получили уведомления об окончании срока действия договоров аренды. Обе организации уже вывезли имущество и спортивный инвентарь.

Учебно-тренировочный процесс для спортсменов будет организован на базе общеобразовательных учреждений, расположенных на территории микрорайона Суворовский.