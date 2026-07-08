Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МФЦ Крыма временно меняется порядок записи

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл — РИА Новости Крым. В Крыму глубина записи в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг сокращена до двух дней из-за энергодефицита, сообщает пресс-служба МФЦ Крыма.

Источник: РИА "Новости"

«В целях оптимизации работы в условиях режима чрезвычайной ситуации, а также в связи с временными аварийными отключениями электроэнергии, максимальная глубина предварительной записи в центры “Мои Документы” составляет два дня», — сказано в официальном канале МФЦ республики в МАСК.

Уточняется, что прием по талонам ведется только при наличии электроснабжения. В случае аварийного отключения в момент посещения центра необходимо повторно воспользоваться сервисом предварительной записи на официальном сайте.

Как сообщил 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в этой связи по всей территории республики и в Севастополе производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется.

26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование экономических вопросов. Глава Крыма подчеркнул, что введенный в регионе режим ЧС не предусматривает ограничений передвижения и не предполагает введения комендантского часа.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше