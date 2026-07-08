Лукашенко выразил соболезнование в связи со смертью писателя Николая Чергинца

Белорусский лидер направил соболезнование родным и близким в связи со смертью народного писателя и государственного деятеля. Он сказал о человечности и порядочности Чергинца, упомянув его опыт боевого офицера и жизненную мудрость, ставшие основой творческого успеха и народного признания литератора.