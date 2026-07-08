Лукашенко выразил соболезнование в связи со смертью писателя Николая Чергинца

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнование в связи со смертью народного писателя Николая Чергинца, сообщила пресс-служба президента.
«Комсомолка» писала о том, что 7 июля на 89 году жизни скончался народный писатель Беларуси Николай Чергинец.
Белорусский лидер направил соболезнование родным и близким в связи со смертью народного писателя и государственного деятеля. Он сказал о человечности и порядочности Чергинца, упомянув его опыт боевого офицера и жизненную мудрость, ставшие основой творческого успеха и народного признания литератора.
— Многогранная деятельность Николая Ивановича оставила заметный след в общественной и культурной жизни Беларуси и является ярким примером беззаветного служения Отечеству, — сказано в соболезновании.
Лукашенко сказал, что светлая память о народном писателе Николае Чергинце навсегда сохранится в истории и сердцах белорусов.