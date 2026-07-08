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Лукашенко выразил соболезнование в связи со смертью писателя Николая Чергинца

Лукашенко выразил соболезнование в связи со смертью народного писателя Беларуси Николая Чергинца.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнование в связи со смертью народного писателя Николая Чергинца, сообщила пресс-служба президента.

«Комсомолка» писала о том, что 7 июля на 89 году жизни скончался народный писатель Беларуси Николай Чергинец.

Белорусский лидер направил соболезнование родным и близким в связи со смертью народного писателя и государственного деятеля. Он сказал о человечности и порядочности Чергинца, упомянув его опыт боевого офицера и жизненную мудрость, ставшие основой творческого успеха и народного признания литератора.

— Многогранная деятельность Николая Ивановича оставила заметный след в общественной и культурной жизни Беларуси и является ярким примером беззаветного служения Отечеству, — сказано в соболезновании.

Лукашенко сказал, что светлая память о народном писателе Николае Чергинце навсегда сохранится в истории и сердцах белорусов.

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