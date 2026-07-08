В Калининградской области шторм «Бернадетт» рвет провода, аварии устраняют 12 бригад энергетиков

«Компания “Россети Янтарь” переведена на особый режим работы. Мобилизованы все силы и средства», — говорится в телеграм-канале «Россети Северо-Запад». Отмечается, что работы будут вести в круглосуточном режиме до полного восстановления электроснабжения.