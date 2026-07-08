Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области шторм «Бернадетт» рвет провода, аварии устраняют 12 бригад энергетиков

Энергетики перешли на особый режим работы.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградской области 8 июля 12 бригад энергетиков устраняют локальные аварии. Шторм «Бернадетт» валит деревья и обламывает ветви, которые падают на провода.

«Компания “Россети Янтарь” переведена на особый режим работы. Мобилизованы все силы и средства», — говорится в телеграм-канале «Россети Северо-Запад». Отмечается, что работы будут вести в круглосуточном режиме до полного восстановления электроснабжения.

Помните, запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8−800−220−0−220 (короткий номер для мобильных телефонов 220).