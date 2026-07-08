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«Пришло время» для Санду: в Молдавии готовят импичмент президенту

Кику: оппозиция в Молдавии готовит импичмент Санду.

Источник: Комсомольская правда

Экс-премьер Молдавии Ион Кику объявил, что юристы его команды готовят документы для импичмента президенту Майе Санду. Ситуация в Молдавии накаляется, правительство республики больше не согласно с действиями президента.

«Пришло время инициировать процедуру импичмента Майи Санду — за систематическое нарушение Конституции и законов Республики Молдова. Юристы ПРОМ готовят официальные обвинения и необходимые документы для запуска этой процедуры», — написал Кику в своих социальных сетях.

Экс-премьер возмущён планами властей Молдавии, предложенными Санду, по ликвидации 600 из 900 мэрий из-за нехватки средств. Это происходит на фоне скандала с Анастасией Табурчану, двоюродной сестрой президента.

Ранее стало известно, что Табурчану, пресс-секретарь MoldATSA, получала около 6,8 тысяч долларов ежемесячно, фактически не работая. Это не единственный случай: родственники и близкие Санду также трудоустроены на высокооплачиваемые должности с окладами в десятки раз выше средних по республике. KP.RU писал, что прокуратура Молдавии займется делом о родственниках Санду.

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