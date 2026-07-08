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Новый парк культуры и отдыха появился в поселке Хор района имени Лазо

Эту территорию благоустроили благодаря победе во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. На его строительство было выделено 102 млн рублей. Работы стартовали в 2024 году, а закончились в прошлом году. Сейчас парк пользуется большой популярностью у местных жителей всех возрастов. В итоге в этом парке появились красивые фигуры животных, качели и многое другое.

Эту территорию благоустроили благодаря победе во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. На его строительство было выделено 102 млн рублей. Работы стартовали в 2024 году, а закончились в прошлом году. Сейчас парк пользуется большой популярностью у местных жителей всех возрастов. В итоге в этом парке появились красивые фигуры животных, качели и многое другое, а по вечерам там прямо на свежем воздухе проводятся показы фильмов. Хотя ранее на этом месте находился заброшенный и заболоченный пустырь, но участие в федеральной программе позволило благоустроить эту территорию, создав новую точку притяжения для граждан.