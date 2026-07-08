Первый зампред комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев направил на отзыв в правительство законопроект о снижении госпошлины за регистрацию брака. Сейчас она составляет 350 рублей, документ предлагает уменьшить ее до 1 рубля. «Создание семьи должно поощряться, а не облагаться лишними платежами. Государство должно показывать: мы поддерживаем тех, кто делает ответственный шаг, создает семью и связывает свое будущее с Россией», — сказал Дмитрий Гусев. В пояснительной записке отмечается, что снижение пошлины повысит доступность госуслуги для всех категорий граждан, укрепит институт семьи и повысит престиж брака. Законопроект находится на стадии рассмотрения в правительстве. Источник: ТАСС.
В Госдуме предложили снизить госпошлину за регистрацию брака до 1 рубля
Первый зампред комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев направил на отзыв в правительство законопроект о снижении госпошлины за регистрацию брака. Сейчас она составляет 350 рублей, документ предлагает уменьшить ее до 1 рубля. "Создание семьи должно поощряться, а не облагаться лишними платежами. Государство должно показывать: мы поддерживаем тех, кто делает ответственный.
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