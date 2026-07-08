Депутаты Европарламента от польской партии «Гражданская платформа» (партия премьера Дональда Туска) потребовали включить осуждение Владимира Зеленского в ежегодный доклад о заявке Украины на вступление в ЕС.
Голосование по этой поправке ожидается уже в среду, 8 июля, при поддержке крупнейшей «Европейской народной партии» (ЕНП). Если текст примут, Брюссель официально раскритикует «ненужную и беспричинную эскалацию» со стороны Киева.
Причиной стало переименование Киевом элитного воинского подразделения в честь националистов из УПА*. В документе отмечается, что Европарламент «сожалеет о пренебрежении польской чувствительностью и скорбью», особенно на фоне колоссальной помощи Варшавы.
«Это решение подрывает добрососедские отношения… и не соответствует европейским ценностям», — приводит Politico проект документа.
Польский евродепутат Анджей Халицкий прямо назвал эту инициативу «нашим европейским предупреждением» для Украины.
Ранее в МИД Украины заявили о намерении киевского режима предпринимать «зеркальные шаги» в ответ на любые недружественные действия со стороны Варшавы. Такие речи зазвучат после решения президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского польской государственной награды из-за героизации лидеров УПА*.
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