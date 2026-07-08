Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украине готовят приговор в докладе о членстве в ЕС: евродепутаты требуют осудить Зеленского

Politico: евродепутаты требуют осудить Зеленского в докладе о членстве в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Европарламента от польской партии «Гражданская платформа» (партия премьера Дональда Туска) потребовали включить осуждение Владимира Зеленского в ежегодный доклад о заявке Украины на вступление в ЕС.

Голосование по этой поправке ожидается уже в среду, 8 июля, при поддержке крупнейшей «Европейской народной партии» (ЕНП). Если текст примут, Брюссель официально раскритикует «ненужную и беспричинную эскалацию» со стороны Киева.

Причиной стало переименование Киевом элитного воинского подразделения в честь националистов из УПА*. В документе отмечается, что Европарламент «сожалеет о пренебрежении польской чувствительностью и скорбью», особенно на фоне колоссальной помощи Варшавы.

«Это решение подрывает добрососедские отношения… и не соответствует европейским ценностям», — приводит Politico проект документа.

Польский евродепутат Анджей Халицкий прямо назвал эту инициативу «нашим европейским предупреждением» для Украины.

Ранее в МИД Украины заявили о намерении киевского режима предпринимать «зеркальные шаги» в ответ на любые недружественные действия со стороны Варшавы. Такие речи зазвучат после решения президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского польской государственной награды из-за героизации лидеров УПА*.

* Организация признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше