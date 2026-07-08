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Четыре рейса задержаны в нижегородском аэропорту 8 июля

Воздушная гавань отправляет и принимает самолеты по согласованию.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде 8 июля наблюдаются задержки четырех рейсов — один в Анталью, один в Москву и два в Сочи. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта.

Рейс в Анталью авиакомпании «Аэрофлот» перенесен с 11:25 на 14:55. Самолет этого же перевозчика в Москву вместо 17:40 должен вылететь в 23:25. Также рейсы в Сочи авиакомпаний Nordwind и «Россия» запланированы на 3:55 и 9:50 9 июля вместо 17:15 и 14:55.

Напомним, 7 июля в нижегородском аэропорту вводились ограничения на полеты. В настоящее время воздушная гавань отправляет и принимает рейсы по согласованию с соответствующими органами. По данным Росавиации, такая же ситуация наблюдается в аэропортах столицы, а небо над Сочи в настоящее время полностью закрыто для полетов.