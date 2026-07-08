Четыре рейса задержаны в нижегородском аэропорту 8 июля

Напомним, 7 июля в нижегородском аэропорту вводились ограничения на полеты. В настоящее время воздушная гавань отправляет и принимает рейсы по согласованию с соответствующими органами. По данным Росавиации, такая же ситуация наблюдается в аэропортах столицы, а небо над Сочи в настоящее время полностью закрыто для полетов.