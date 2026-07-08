В Норвегии остались недовольны решением МОК по России

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Норвегии Зайнеб Аль-Самараи заявила, что позиция норвежской организации по отстранению российских атлетов не изменилась, даже после решения Международного олимпийского комитета (МОК). Ее слова передает пресс-служба НОК.
Она заявила, что, хотя организация не согласна с решением МОК о допуске россиян к соревнованиям без ограничений, она принимает его к сведению. По ее словам, позиция ведомства по-прежнему не совпадает с мнением большинства в международном спортивном движении.
7 июля Международный олимпийский комитет официально аннулировал решение о приостановке членства Олимпийского комитета России. МОК отозвал прежние рекомендации по ограничению участия российских атлетов, признав их недействительными. В настоящий момент организация не препятствует проведению международных соревнований на территории РФ, делегируя право принятия окончательного решения профильным международным федерациям.
Ранее в Швеции также остались недовольны решением МОК об отмене санкций против спортсменов из РФ.
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