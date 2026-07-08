Жительница Дзержинска лишилась 1,1 млн рублей при попытке купить автомобиль

Попытка купить автомобиль из Европы обернулась для жительницы Дзержинска потерей 1 158 300 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
50-летняя женщина нашла сайт организации, предлагавшей услуги по подбору, доставке и постановке машин на учет в России. После заполнения анкеты с ней связался менеджер компании, а их дальнейшее общение продолжилось в одном из мессенджеров.
После выбора авто женщина дистанционно заключила договор на оказание услуг, отправила деньги за таможенное оформление и за саму машину.
Женщина поняла, что стала жертва аферистов после того, как с ней связался другой участник схемы, потребовавший перечислить дополнительный залоговый платеж якобы по требованию таможенных органов.
«Потерпевшая самостоятельно направила запрос в компетентный орган и получила ответ, что сведения об указанном автомобиле отсутствуют. После этого она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело.
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