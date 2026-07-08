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Менеджера Хилькевич Танес затравили в Сети из-за лишнего веса

PR-менеджер актрисы Анны Хилькевич Виктория Танес рассказала в личном блоге, что столкнулась с травлей из-за лишнего веса, и не смогла сдержать слез.

PR-менеджер актрисы Анны Хилькевич Виктория Танес рассказала в личном блоге, что столкнулась с травлей из-за лишнего веса, и не смогла сдержать слез.

По ее словам, неизвестный аккаунт опубликовал в социальные сети видео, где сравнил ее фигуру с внешностью Хилькевич, сидевшей рядом. Пользователь назвал девушку «толстушкой» и заявил, что ей якобы нужно похудеть. Кроме того, оскорбления в адрес менеджера артистки поддержали другие комментаторы.

— У меня не было декрета, хотя я родила двоих детей подряд. Я поехала в роддом второй раз буквально из офиса. Я постоянно нахожусь в стадии, где я пытаюсь доказать всем и себе, что я действительно достойна уважения, потому что я классный профессионал. А вы правда замечаете, что где-то у меня вывалился живот? Так представьте, я знаю, — ответила Танес.

Менеджер отметила, что ее задевают подобные высказывания, поскольку она пыталась похудеть с 14 лет. Девушка считает некрасивым и подлым то, что другие указывают на ее комплексы.

Ранее певица Юлия Савичева рассказала, что столкнулась с травлей в подростковом возрасте. Причиной этому стали внешний вид исполнительницы и нежелание давать списывать на уроках. По словам артистки, у нее была первая стадия анорексии, она считала себя «очень толстой», поэтому не хотела полноценно есть.