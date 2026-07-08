Менеджера Хилькевич Танес затравили в Сети из-за лишнего веса

— У меня не было декрета, хотя я родила двоих детей подряд. Я поехала в роддом второй раз буквально из офиса. Я постоянно нахожусь в стадии, где я пытаюсь доказать всем и себе, что я действительно достойна уважения, потому что я классный профессионал. А вы правда замечаете, что где-то у меня вывалился живот? Так представьте, я знаю, — ответила Танес.