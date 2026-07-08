Цифровизация Нижегородского СПИД-центра стала одной из лучших в России

Нижегородский центр по профилактике и борьбе со СПИДом вошёл в число лидеров страны по уровню цифровой модернизации — по результатам Всероссийского конкурса проектов трансформации медучреждений он занял почётное второе место. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал Прессека».
Состязание лучших цифровых решений в сфере здравоохранения организовали Московский государственный университет управления, Детский научно‑клинический центр имени Л. М. Рошаля и АНО «Центр экспертных программ ВОК». Церемония подведения итогов состоялась 7 июля в Москве.
Как отметил руководитель центра Соломон Апоян, цифровизация охватила ключевые подразделения учреждения — лабораторию, ряд профильных отделов и аптечный пункт. Благодаря внедрению новых решений удалось повысить точность контроля качества и перевести множество типовых процессов в автоматический режим, существенно снизив нагрузку на персонал.
В ближайших планах — расширение роботизированных технологий: специалисты намерены задействовать автоматизированные системы для транспортировки, классификации и сопровождения лабораторных материалов.
Уже сегодня в центре функционирует роботизированная лаборатория, которая бесшовно интегрирована с Единой цифровой платформой здравоохранения. Кроме того, учреждение стало первым в регионе, где запустили ИИ‑ассистента для быстрой предварительной оценки состояния пациентов — это позволяет оперативнее формировать маршрут оказания помощи.
Ранее ИИ-зеркало для проверки здоровья установили в нижегородской поликлинике.