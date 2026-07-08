Цифровизация Нижегородского СПИД-центра стала одной из лучших в России

Уже сегодня в центре функционирует роботизированная лаборатория, которая бесшовно интегрирована с Единой цифровой платформой здравоохранения. Кроме того, учреждение стало первым в регионе, где запустили ИИ‑ассистента для быстрой предварительной оценки состояния пациентов — это позволяет оперативнее формировать маршрут оказания помощи.