Красноярский край получил статус передового региона по развитию БАС

«Для Красноярского края это высокая оценка работы команды Центра информационных технологий и всех наших коллег, партнеров из других учреждений и ведомств, которые занимаются развитием БАС в крае. Мы видим, что регион движется в правильном направлении: беспилотные авиационные системы уже сегодня работают в интересах экономики и развития территорий. Будем и дальше наращивать компетенции и внедрять новые решения», — прокомментировала Анна Осикова.