Красноярский край получил статус передового региона по развитию БАС

Красноярский край вошёл в число лидеров Национального рейтинга дронификации регионов России. Церемония награждения прошла на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, край отметили в номинации «Передовой регион».
Награду получила заместитель руководителя — руководитель службы «Центр управления регионом» Центра информационных технологий Красноярского края Анна Осикова.
«Для Красноярского края это высокая оценка работы команды Центра информационных технологий и всех наших коллег, партнеров из других учреждений и ведомств, которые занимаются развитием БАС в крае. Мы видим, что регион движется в правильном направлении: беспилотные авиационные системы уже сегодня работают в интересах экономики и развития территорий. Будем и дальше наращивать компетенции и внедрять новые решения», — прокомментировала Анна Осикова.
В региональном министерстве цифрового развития напомнили, что национальный рейтинг субъектов РФ разработан по поручению президента России Владимира Путина. Он показывает, как регионы создают условия для развития отрасли беспилотных авиационных систем (БАС), и определяет лучшие практики применения дронов.
Ключевые критерии оценки — объём работ с применением БАС в различных отраслях, экспертная оценка системы поддержки и наличие правовых условий для развития отрасли в регионе. Новая методика позволяет сравнивать субъекты по единой шкале с учётом численности населения и объёма экономики.
Развитием БАС в Красноярском крае занимается Центр информационных технологий. В его структуре сформирован отдел беспилотных авиационных систем. Он реализует стратегию, краевую программу и национальный проект «Беспилотные авиационные системы».
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.