В тепличных овощах Красноярского края выявили превышение нитратов

В лабораторию поступило 58 образцов овощей закрытого грунта — огурцов, кабачков, салата, зеленого лука и базилика, выращенных в местных теплицах на площади 13,2 га. Превышение норм выявили в кабачках, огурцах и листовом салате. Информация передана в управление Россельхознадзора по Красноярскому краю.