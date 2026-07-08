Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В тепличных овощах Красноярского края выявили превышение нитратов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» с начала года обнаружили 31 случай превышения допустимого содержания нитратов в овощах местного производства.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» с начала года обнаружили 31 случай превышения допустимого содержания нитратов в овощах местного производства.

В лабораторию поступило 58 образцов овощей закрытого грунта — огурцов, кабачков, салата, зеленого лука и базилика, выращенных в местных теплицах на площади 13,2 га. Превышение норм выявили в кабачках, огурцах и листовом салате. Информация передана в управление Россельхознадзора по Красноярскому краю.

Специалисты отмечают, что причиной повышенного содержания нитратов могут быть нарушения при внесении азотных удобрений, ранний сбор урожая и особенности отдельных культур.