Лидерство Хабаровского края в поддержке экспортного бизнеса

Региональный экспортный стандарт служит для субъектов РФ методической основой по выстраиванию системной поддержки экспортно ориентированных компаний. Версия стандарта 3.0, актуализированная в 2025 году, сформирована с учётом в том числе опыта Хабаровского края. Документ разработан в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и содержит 15 контрольных показателей, охватывающих стратегическое планирование, деятельность Центра поддержки экспорта, цифровизацию мер господдержки, обучение специалистов ВЭД и продвижение региональной продукции за рубежом.