Волгоградка Аня Покров сразится в кулинарной битве против кондитеров

Популярный блогер Аня Покров примет 8 июля участие в телешоу «Домохозяйки против кондитеров». В кулинарном баттле уроженка Волгограда выступит на стороне женского отряда домохозяек Ольги Картунковой. Противостоять им будет команда профессиональных кондитеров Рената Агзамова.
С одной стороны — пять профессиональных кулинаров со стажем, с другой — пять девушек из разных регионов России, у каждой — свои кулинарные достижения. Участников ждет испытание на знание классических десертов, затем им предстоит приготовить сложный торт. В роли дегустатора выступит Ольга Бузова.
«Сегодня у меня будет огромная женская поддержка. Надеюсь, мы с девочками действительно будем помогать друг другу и победим», — поделилась 26-летняя Аня с телеканалом «Пятница!».
Удастся ли волгоградке справиться с испытанием, земляки узнают уже в среду, 8 июля, в 19:00. 12+
Ранее уроженец Волгограда Прохор Шаляпин рассказал, почему 18 лет не разговаривал с Филиппом Киркоровым и как они помирились.