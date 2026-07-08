Волгоградка Аня Покров сразится в кулинарной битве против кондитеров

С одной стороны — пять профессиональных кулинаров со стажем, с другой — пять девушек из разных регионов России, у каждой — свои кулинарные достижения. Участников ждет испытание на знание классических десертов, затем им предстоит приготовить сложный торт. В роли дегустатора выступит Ольга Бузова.