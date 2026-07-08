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В Перми вырос объем запуска новых проектов МКД

В первой половине 2026 года объем запуска новых проектов строительства многоквартирных домов в Перми достиг 341 тыс. кв. м. Это на 20% больше, чем в первом полугодии 2025-го (тогда — 284 тыс. кв. м). Об этом сообщает «Движение.ру» со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Источник: Коммерсантъ

В первой половине 2026 года объем запуска новых проектов строительства многоквартирных домов в Перми достиг 341 тыс. кв. м. Это на 20% больше, чем в первом полугодии 2025-го (тогда — 284 тыс. кв. м). Об этом сообщает «Движение.ру» со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

В целом по России с января по июнь 2026 года девелоперы вывели на рынок недвижимости 19,4 млн кв. м жилья, что на 12% выше показателя аналогичного периода прошлого года (17,3 млн кв. м). Среди лидеров по темпам роста оказались Омск (+73%), Волгоград (+65%), Самара (+46%), Ростов-на-Дону (+43%) и Краснодар (+36%). Сокращение запусков отмечается в Москве (-27%), Тюмени (-30%), Новосибирске (-18%), Нижнем Новгороде (-25%), Красноярске (-44%), Воронеже (-76%).

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