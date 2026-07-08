В Перми вырос объем запуска новых проектов МКД

В первой половине 2026 года объем запуска новых проектов строительства многоквартирных домов в Перми достиг 341 тыс. кв. м. Это на 20% больше, чем в первом полугодии 2025-го (тогда — 284 тыс. кв. м). Об этом сообщает «Движение.ру» со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).