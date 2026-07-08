В Калининграде шторм «Бернадетт» повалил 12 деревьев, повреждены два автомобиля

Как написала в телеграм-0канале глава городской администрации Елена Дятлова, по состоянию на 8 утра повалено 13 деревьев. Ночью от упавших стволов освобождали дороги и тротуары на Алданской, Узловой, Печатной, Мамоновском шоссе, Киевской, проспекте Мира, Огарёва, Серпуховской, Кирова, Тенистой аллее, Колхозной, Дзержинского, Бурыхина и других улицах Калининграда.