Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде шторм «Бернадетт» повалил 12 деревьев, повреждены два автомобиля

Аварийные бригады работают в усиленном режиме.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде шторм «Бернадетт» обламывает ветви и валит деревья, в городе работают аварийные бригады коммунальщиков и спасателей.

Как написала в телеграм-0канале глава городской администрации Елена Дятлова, по состоянию на 8 утра повалено 13 деревьев. Ночью от упавших стволов освобождали дороги и тротуары на Алданской, Узловой, Печатной, Мамоновском шоссе, Киевской, проспекте Мира, Огарёва, Серпуховской, Кирова, Тенистой аллее, Колхозной, Дзержинского, Бурыхина и других улицах Калининграда.

На улице Узловой дерево перекрыло выезд из гаража предприятия общественного транспорта, что внесло изменения в расписание автобусов № 3, 9 и 19.

На улице Колхозной оказались повреждены 2 автомобиля.

Провода оборваны на ул. Дзержинского — дома сидят без света. На улице Серпуховской отсутствует уличное освещение.

Сообщать о происшествиях можно в единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: 8 (4012) 59−64−00 или 112.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше