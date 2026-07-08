Из Челябинска пустили прямой автобус до Москвы

Цена вопроса. Из Челябинска до Москвы билет стоит 6000 рублей. Бесплатно можно взять ручную кладь, габариты которой в сумме не превышают 120 см (обычно 60×40x20). За чемодан уже придется доплачивать — по 800 рублей за каждую сумку. И это все равно дешевле стандартной цены перелета на самолете. Из Москвы до Челябинска билет немного дороже: 7—8 тысяч. Для детей до 11 лет включительно действует скидка 50%.