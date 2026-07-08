Из Челябинска пустили прямой автобус до Москвы

Жителям Челябинской области стал доступен еще один способ добраться до Москвы — рейсовый автобус № 10 578. Теперь он ходит от автовокзала «Синегорье» в Челябинске до автовокзала города Котельники (сюда доходит ветка московского метро). У маршрута есть свои преимущества: билет дешевле самолета, а время в пути — заметно меньше, чем при поездке на поезде.
«Открыть маршрут предложил московский перевозчик. Перевозка осуществляется большим автобусом на 51 место. Челябинцам выделяют 15 мест. Остальные места заполняются пассажирами из Екатеринбурга», — рассказал ИА «Первое областное» заместитель директора автовокзала Дмитрий Мячин.
Из Челябинска автобус № 10 578 выезжает по нечетным числам в 9:10. Далее делает остановку в Екатеринбурге. И потом по платной трассе М‑12 берет курс на Москву. В пути автобус находится меньше суток — 21 час 50 минут. В Котельники он прибывает ровно в семь утра. Здесь можно сесть на метро и добраться до самого сердца столицы.
«В пути автобус делает небольшие остановки на трассе, чтобы пассажиры могли размяться. Но больших остановок, кроме Екатеринбурга, по дороге нет», — говорит Дмитрий Мячин.
Из Котельников можно таким же образом вернуться в Челябинск. Автобус № 10 578 уходит со станции по нечетным датам в 11 утра и приезжает в Челябинск в 12:00 на следующие сутки, то есть путь занимает 23 часа.
Для сравнения: фирменный поезд Челябинск — Москва идет почти 34 часа, а обычный — чуть меньше 42 часов.
Цена вопроса. Из Челябинска до Москвы билет стоит 6000 рублей. Бесплатно можно взять ручную кладь, габариты которой в сумме не превышают 120 см (обычно 60×40x20). За чемодан уже придется доплачивать — по 800 рублей за каждую сумку. И это все равно дешевле стандартной цены перелета на самолете. Из Москвы до Челябинска билет немного дороже: 7—8 тысяч. Для детей до 11 лет включительно действует скидка 50%.
В автобусе, говорится на сайте автовокзала, есть телевизор и кондиционер.
«Пока про этот автобус знают немногие и большого спроса на билеты нет. Но, возможно, в будущем все изменится», — говорит Дмитрий Мячин.
Полтора года назад из Челябинска в Москву стал ходить двухэтажный поезд — билеты здесь дешевле, чем на фирменном.