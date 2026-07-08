Новый молодежный центр по президентскому нацпроекту построят в Хабаровске

Хабаровский край стал победителем конкурса «Регион для молодых», запущенного по инициативе президента России. Это уже третья победа региона в этом конкурсе. В Хабаровске появится новый молодежный центр с творческими мастерскими, коворкингами и карьерными пространствами, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. Ранее в краевой столице уже открыли четыре молодежных центра: Дом общественных организаций, Молодежный досуговый центр, Молодежный центр «Хабаровск» и Молодежный военно-патриотический центр. Новое пространство, по словам губернатора, даст молодым людям больше мест для учебы, работы и самореализации. «Наш регион — край активной и успешной молодежи. Ребята сами организуют масштабные в рамках страны проекты — Всероссийский форум для глухой и слабослышащей молодежи “Слушаю сердцем”, Карьерный форум, краевой проект “Студенческие игры”, форум молодежи коренных малочисленных народов, форум “Настоящие отцы” и многие другие. Будем и дальше поддерживать такие начинания», — отметил губернатор. Реализация проекта ведется по президентскому нацпроекту «Молодежь и дети».