Театралы Хабаровска работают с ведущими мастерами страны на интенсивах V Дальневосточной театральной школы

На площадке Хабаровского краевого театра юного зрителя открылась V Дальневосточная театральная школа. Образовательный проект приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации — указ о праздновании юбилея подписал президент Владимир Путин. До 18 июля 78 участников из Хабаровска пройдут интенсивы по сценическому движению, речи, актерскому мастерству и кинодраматургии. Преподавательский состав объединил профессионалов из Хабаровска, Владивостока, Москвы и Санкт-Петербурга. Занятия проходят на площадках Дальневосточного художественного музея, ТЮЗа и хабаровского филиала ВГИК. Итогами интенсивов станут публичные показы: два пластических спектакля, три эскиза постановок («Вчерашний день», «Русская сказка», «Остров сокровищ»), питчинг пьес и аудиоспектакль-променад. Проект реализуется при поддержке министерства культуры края, СТД РФ и его хабаровского отделения.