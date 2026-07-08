В Ростове-на-Дону планируют отменить несколько автобусных маршрутов

Согласно проекту, уже в 2026 году могут отменить автобусные маршруты № 1а и 19, а в 2027‑м — маршруты № 6а и 67а. Кроме того, в 2027 году намерены скорректировать работу автобусов № 6 и 63, а также внести изменения в работу трамвайной сети.