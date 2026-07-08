В Ростове-на-Дону планируют отменить несколько автобусных маршрутов

На сайте администрации Ростова‑на‑Дону 7 июля опубликовали проект планирования регулярных пассажирских перевозок на 2026−2030 годы. Документ пока не утверждён — его предстоит обсудить властям и разработчикам.
Согласно проекту, уже в 2026 году могут отменить автобусные маршруты № 1а и 19, а в 2027‑м — маршруты № 6а и 67а. Кроме того, в 2027 году намерены скорректировать работу автобусов № 6 и 63, а также внести изменения в работу трамвайной сети.
К 2030 году городские власти рассчитывают добиться ряда целевых показателей: увеличить среднюю скорость движения транспорта до 15 км/ч, довести долю рейсов, выполняемых по расписанию, до 90%, нарастить протяжённость выделенных полос с 39 км до 50,2 км, поднять ежедневный объём пассажирских перевозок до 545 тысяч человек, повысить укомплектованность автопредприятий водителями с 52% до 85%.