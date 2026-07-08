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Дисквалифицирован директор предприятия в Нижегородской области

После реконструкции очистных сооружений по проекту «Оздоровление Волги» на объекте выявили 17 экологических нарушений.

Директор МП «Коммунальная служба» Краснооктябрьского муниципального округа дисквалифицирован на шесть месяцев за повторное неисполнение предписаний надзорного органа. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

Предприятие эксплуатирует канализационные очистные сооружения в селе Уразовка, реконструированные в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». После модернизации специалисты зафиксировали 17 нарушений природоохранного законодательства, включая сброс сточных вод в ручей Сухой Пар с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Юридическое лицо и директор уже привлекались к административной ответственности, однако повторная проверка показала, что нарушения устранены не были. Суд признал вину должностного лица доказанной и применил дисквалификацию как исключительную меру воздействия.

Ранее сообщалось, что более 1,5 млн рублей взыскали за ущерб реке Белбаж в Нижегородской области.