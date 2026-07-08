Дисквалифицирован директор предприятия в Нижегородской области

Директор МП «Коммунальная служба» Краснооктябрьского муниципального округа дисквалифицирован на шесть месяцев за повторное неисполнение предписаний надзорного органа. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.
Предприятие эксплуатирует канализационные очистные сооружения в селе Уразовка, реконструированные в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». После модернизации специалисты зафиксировали 17 нарушений природоохранного законодательства, включая сброс сточных вод в ручей Сухой Пар с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.
Юридическое лицо и директор уже привлекались к административной ответственности, однако повторная проверка показала, что нарушения устранены не были. Суд признал вину должностного лица доказанной и применил дисквалификацию как исключительную меру воздействия.
Ранее сообщалось, что более 1,5 млн рублей взыскали за ущерб реке Белбаж в Нижегородской области.