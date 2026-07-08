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В Самарской области каждый девятый клещ — с боррелиозом

В Роспотребнадзоре представили актуальные данные, связанные с сезоном активности клещей в Самарской области.

По данным на 6 июля, с начала сезона в регионе зарегистрировано 3265 пострадавших от укусов клещами, из них 971- дети.

«На зараженность вирусом клещевого энцефалита исследовано 2864 экземпляра клещей, снятых с человека, РНК клещевого энцефалита обнаружена в 1 экземпляре (0,03%).На инфицированность боррелиями методом ПЦР было исследовано 2864 экземпляра клещей, ДНК возбудителя боррелиоза обнаружена в 273 экземплярах, что составляет 9,5%», — сообщили специалисты Управления.

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