Красноярские таможенники изъяли советские государственные награды у китайского гражданина

Красноярские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза четырех советских государственных наград в Китай. 57-летнего гражданина КНР таможня остановила в «зеленом» коридоре в аэропорту Красноярска, когда рентген-установка выявила в его багаже несколько медалей. В дорожной сумке иностранца при досмотре были обнаружены: орден Отечественной войны I степени, юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», юбилейная медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Мужчина рассказал, что давно живет в РФ и награды купил еще 15 лет назад на одном из местных рынков. Теперь решил их подарить другу, который живет в Китае. Экспертиза подтвердила подлинность наград, также признала две из них культурными ценностями, — сообщают в красноярской таможне. В отношении гражданина КНР возбуждены административные дела о недекларировании товаров и несоблюдении запретов. Награды изъяты до решения суда. Таможня напоминает: вывозить из РФ культурные ценности для личного пользования можно только при наличии разрешительного документа Минкультуры при подаче таможенной декларации.