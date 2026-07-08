Жители Красноярского края активнее других сибиряков подключают цифровые сервисы для обеспечения безопасности детей

По данным аналитиков «МегаФона», основную аудиторию таких сервисов составляют родители в возрасте от 35 до 44 лет — на них приходится почти половина всех подключений. Еще около 20% пользователей — люди 45−54 лет. При этом технологии востребованы не только среди родителей: примерно каждый десятый пользователь старше 65 лет. Как правило, это бабушки и дедушки, которые также участвуют в заботе о внуках.