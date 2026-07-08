Жители Красноярского края активнее других сибиряков подключают цифровые сервисы для обеспечения безопасности детей

Жители Красноярского края активнее других сибиряков подключают цифровые инструменты, которые помогают следить за безопасностью детей как в повседневной жизни, так и в интернете.
По данным аналитиков «МегаФона», основную аудиторию таких сервисов составляют родители в возрасте от 35 до 44 лет — на них приходится почти половина всех подключений. Еще около 20% пользователей — люди 45−54 лет. При этом технологии востребованы не только среди родителей: примерно каждый десятый пользователь старше 65 лет. Как правило, это бабушки и дедушки, которые также участвуют в заботе о внуках.
Статистика показывает и еще одну особенность: женщины обращаются к функциям родительского контроля немного чаще мужчин. Разница составляет около четырех процентов.
Сегодня подобные сервисы у мобильных операторов уже не ограничиваются определением местоположения ребенка. Пользователи могут удаленно проверить, не разрядился ли телефон, узнать состояние мобильного счета, а также воспользоваться инструментами, связанными с безопасностью детей в цифровой среде.
«Представление о родительском контроле заметно изменилось. Если раньше он сводился к тому, чтобы понимать, благополучно ли ребенок вернулся домой из школы, то сегодня этого уже недостаточно. Значительная часть жизни детей проходит в интернете, поэтому взрослым важно знать их интересы, круг общения и насколько безопасна для него цифровая среда. Современные сервисы помогают решать обе задачи одновременно — заботиться о безопасности детей и в офлайне, и онлайн», — рассказал директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким.
Вслед за Красноярским краем в рейтинге регионов Сибири по уровню использования функции родительского контроля идут Алтайский край, Кузбасс, Хакасия и Новосибирская область.