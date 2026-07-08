Семья из Ростовской области превратила заброшенный лагерь на берегу Азовского моря в детский санаторий

— Важно поддерживать бизнес, который приносит не только экономический результат, но и значимый социальный эффект. Центр стал именно таким примером: за годы работы здесь получили квалифицированную помощь, оздоровились и нашли новые возможности для развития тысячи детей. Мы гордимся тем, что сопровождали этот проект с самого начала, и продолжаем оставаться его надежным партнером, — добавил он.