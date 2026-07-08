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Десять человек пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

За минувшие сутки ВСУ нанесли 123 удара по Белгородской области. В результате ранения получили десять мирных жителей. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев в своем канале в Max.

Источник: Коммерсантъ

За минувшие сутки ВСУ нанесли 123 удара по Белгородской области. В результате ранения получили десять мирных жителей. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев в своем канале в Max.

По данным главы региона, ранения получили десять человек в Валуйском, Новооскольском, Краснояружском, Шебекинском и Яковлевском округах. Двое из них продолжают лечение в больницах, остальных отпустили домой.

Под удары также попали Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Ракитянский и Яковлевский округа. ВСУ совершили шесть обстрелов с применением авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также дважды произвели сбросы взрывных устройств с БПЛА. Расчеты ПВО сбили и подавили над регионом 158 беспилотников.

Сутками ранее ВСУ нанесли 66 ударов по Белгородской области. Тогда три человека погибли и 11 получили ранения.

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