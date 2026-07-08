Десять человек пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

Под удары также попали Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Ракитянский и Яковлевский округа. ВСУ совершили шесть обстрелов с применением авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также дважды произвели сбросы взрывных устройств с БПЛА. Расчеты ПВО сбили и подавили над регионом 158 беспилотников.