Юрий Слюсарь дал поручения по обращениям жителей на интерактивном приёме граждан

Житель села Алексеево-Лозовского Чертковского района обратился с просьбой о капитальном ремонте дороги по улице Грушовой. После открытия пункта взимания платы на трассе М-4 «Дон» транзитный транспорт, в том числе большегрузы, пошёл в объезд через село. Дорога полностью разбита, а люди идут в больницу, школу и детский сад по обочине. Ямочный ремонт не спасает. По информации минтранса, на капремонт предусмотрено около 26 миллионов рублей из областного бюджета. Завершить работы планируется до середины ноября 2026 года. На следующий год глава региона поручил предусмотреть ремонт примыкающего участка дороги по улице Маркина. Также губернатор потребовал усилить контроль за грузовыми автомобилями.