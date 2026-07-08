Юрий Слюсарь дал поручения по обращениям жителей на интерактивном приёме граждан

Губернатор Юрий Слюсарь на интерактивном приёме граждан рассмотрел несколько обращений из городов и районов Ростовской области.
Многодетная мать из Красного Сулина пожаловалась на перебои с электричеством по улице Зерновой. Напряжение падает так, что зимой не включается отопительный котёл. По информации минпромэнерго, реконструкция линий запланирована до конца года. Губернатор поручил обеспечить завершение работ до 1 октября.
Житель села Алексеево-Лозовского Чертковского района обратился с просьбой о капитальном ремонте дороги по улице Грушовой. После открытия пункта взимания платы на трассе М-4 «Дон» транзитный транспорт, в том числе большегрузы, пошёл в объезд через село. Дорога полностью разбита, а люди идут в больницу, школу и детский сад по обочине. Ямочный ремонт не спасает. По информации минтранса, на капремонт предусмотрено около 26 миллионов рублей из областного бюджета. Завершить работы планируется до середины ноября 2026 года. На следующий год глава региона поручил предусмотреть ремонт примыкающего участка дороги по улице Маркина. Также губернатор потребовал усилить контроль за грузовыми автомобилями.
«Пускать через населённый пункт весь транзит — никаких денег не хватит на ремонт дорог. Это одно, а второе — это комфорт и безопасность жителей», — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Жительница Ростова-на-Дону попросила отремонтировать внутриквартальный проезд от улицы Таганрогской до экономического лицея № 71 в микрорайоне Военвед. Дорога ведёт к лицею и детскому саду, но из-за ям затруднён проезд даже для скорой помощи и пожарных. По информации администрации города, проезд включён в перечень ремонта на этот год. Работы должны завершиться до 1 сентября. Губернатор поручил городским властям обеспечить выполнение в срок.
Жительница Новошахтинска обратилась по вопросу завершения капремонта поликлиники в посёлке Западном. Здание построили в 90-х годах, капремонта не было ни разу. В мае его закрыли на обновление, пациентов расформировали по другим медучреждениям. Теперь, чтобы получить помощь, людям приходится добираться с пересадками. Поликлиника обслуживает более 14 тысяч человек. По информации минздрава, контракт заключён на 67 млн рублей, работы должны завершиться до 30 ноября 2027 года. Юрий Слюсарь поручил министру здравоохранения и главе Новошахтинска держать сроки на контроле. Особое внимание губернатор потребовал уделить оснащению поликлиники, а также привлечению врачей и медицинского персонала.
Житель Таганрога попросил обустроить детскую площадку во дворе дома по переулку Смирновскому. В районе проживает около семи тысяч человек, а из трёх имеющихся площадок оборудование изношено более чем на 80%. Проект стал победителем губернаторского конкурса «Сделаем вместе», жители собрали средства. По информации министерства ЖКХ, завершить работы планируется до 1 октября. Юрий Слюсарь поручил главе Таганрога и министру ЖКХ уложиться в этот срок.
«Здорово, что жители проявили сознательность, сдали деньги. Для нас важна не столько сумма, сколько отношение к этим объектам как к своим собственным. Потому что построить — это одно, а дальше содержать в порядке, в чистоте — эта одна из задач, которую, надеюсь, жители вместе с муниципалитетом будут решать», — отметил губернатор.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.