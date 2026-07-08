Варламов* назвал самую большую ошибку эмигрантов

Блогер Илья Варламов* (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что главная ошибка эмигрантов заключается в их надежде на возвращение в Россию. Ролик с его высказыванием опубликован на YouTube.
«Мне один мой умный знакомый сказал: “Чем быстрее ты начнешь жить, понимая, что ты никогда не вернешься, что той жизни уже никогда не будет, тем тебе будет проще”», — сказал Варламов.
По словам Варламова, многие релоканты рассчитывают на скорое возвращение домой. Блогер считает, что это большая ошибка.
(внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
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