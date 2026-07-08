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Медведев вручил дипломы выпускникам военного учебного центра в Красноярске

Медведев отметил роль военного учебного центра СФУ в подготовке кадров для ВС РФ.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Зампред Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сообщил, что вручил дипломы выпускникам военного учебного центра Сибирского федерального университета в Красноярске, и отметил его важную роль в подготовке кадров для ВС РФ.

«Вручил дипломы с отличием выпускникам военного учебного центра Сибирского федерального университета в Красноярске. ВУЦ СФУ играет важную роль в подготовке кадров для Вооруженных сил России по наиболее востребованным специальностям», — написал Медведев в канале на платформе «Макс».

Он отметил, что преподаватели и наставники центра — офицеры, которые обладают не только научными достижениями, но и реальным боевым опытом. При этом в учебном центре ведутся опытно-конструкторские разработки в интересах Вооруженных сил, что позволяет готовить квалифицированных офицеров.

«Выпускники центра с честью выполняют задачи по защите Родины, в том числе в зоне специальной военной операции», — подчеркнул Медведев.

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