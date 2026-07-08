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В Ростовской области создают инфраструктуру для поддержки молодых семей

В университете Новочеркасска открыли комнату матери и ребенка.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на базе ЮРГПУ (НПИ) имени Платова открыли комнату матери и ребенка. Там же организовали группу кратковременного пребывания детей. Об этом сообщают в управлении информационной политики донского правительства.

Проект реализовали в рамках региональной программы по повышению рождаемости и национального проекта «Семья». Благодаря комнате матери и ребенка молодые родители могут совмещать обучение с уходом за детьми. Сейчас в университете учатся 45 молодых студенческих семей.

Площадь нового пространства составляет более 57 кв. метров. Учитывались санитарные нормы и потребности малышей. В частности, в комнате создали игровую зону, есть помещение для кормления и отдыха, пеленальная и санузел.

В ведущих вузах региона работают уже четыре комнаты матери и ребенка. Новые комнаты планируют открыть еще в двух вузах до конца года.

Напомним, в рамках национального проекта «Семья» студенческим и молодым семьям выделяют финансовую помощь при рождении детей. Кроме того, благодаря нацпроекту на Дону были открыты пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных, а также начали оказывать услугу по присмотру и уходу за детьми до трех лет.

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