В Ростовской области создают инфраструктуру для поддержки молодых семей

Напомним, в рамках национального проекта «Семья» студенческим и молодым семьям выделяют финансовую помощь при рождении детей. Кроме того, благодаря нацпроекту на Дону были открыты пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных, а также начали оказывать услугу по присмотру и уходу за детьми до трех лет.