Кубань лидирует по бронированиям на бархатный сезон 2026 года

В целом спрос на туристическое размещение в России на сентябрь—октябрь увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя стоимость проживания составила 6,4 тыс. руб. за ночь, что на 7% ниже уровня 2025 года. Средняя продолжительность поездок выросла до четырех ночей, тогда как летом туристы в среднем бронировали жилье на два-три дня.