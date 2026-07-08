В аэропорту Сочи задерживаются более 130 рейсов

По информации аэропорта, ограничения практически непрерывно действовали всю ночь и утро 8 июля. Они вводились с 21:03 7 июля до 01:47 8 июля, затем с 02:20 до 05:14, после чего вновь начали действовать с 05:59 и на момент публикации не были отменены.