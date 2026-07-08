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СКР изучает обстоятельства гибели туристки в Лысьвенском округе

Следственный отдел по городу Лысьва СУ СКР по Пермскому краю проводит проверку по факту гибели в Лысьвенском округе 45-летней женщины и травмирования ее 46-летней знакомой. Туристки сорвались со скалы во время самостоятельно организованного сплава по Чусовой.

Источник: Коммерсантъ

Следственный отдел по городу Лысьва СУ СКР по Пермскому краю проводит проверку по факту гибели в Лысьвенском округе 45-летней женщины и травмирования ее 46-летней знакомой. Туристки сорвались со скалы во время самостоятельно организованного сплава по Чусовой.

Предварительно установлено, что 3 июля женщины поднялись на камень «Желтый», чтобы сфотографироваться. 45-летняя женщина сорвалась и упала в воду, получив смертельную травму. Вторая участница сплава при попытке помочь своей знакомой также упала в воду и получила травму головы. Впоследствии она была госпитализирована.

Следователем проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.