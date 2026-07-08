СКР изучает обстоятельства гибели туристки в Лысьвенском округе

Предварительно установлено, что 3 июля женщины поднялись на камень «Желтый», чтобы сфотографироваться. 45-летняя женщина сорвалась и упала в воду, получив смертельную травму. Вторая участница сплава при попытке помочь своей знакомой также упала в воду и получила травму головы. Впоследствии она была госпитализирована.