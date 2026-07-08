Суд рассмотрит дело о причинении вреда полицейскому на вокзале «Ростов-Главный»

Ростовская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 34-летней жительницы города. Ей предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти при исполнении должностных обязанностей) и ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении должностных обязанностей). Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.